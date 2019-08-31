Объём коммерческого рынка лекарств в июле 2019 года составил 77,9 млрд рублей

По сравнению с июнем ёмкость российского коммерческого рынка лекарственных препаратов (в розничных ценах) выросла на 5,4%. В сравнении с июлем 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 3,6%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле по сравнению с июнем уменьшилась на 1,1%, и составила 192,7 рубля, такие данные приводит в аналитическом отчете компания DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,1%. Общая ёмкость составила 567,6 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в июле 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты высокой ценовой категории. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,2% относительно июля 2018 года, и составил 4,4%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,1% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 40,2% в июле 2018 года до 40,1% в июле 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,4%, что на 0,2% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам июля 2019 года 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 28,6%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2019 года на 35,5% был представлен рецептурными препаратами и на 64,5% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Servier. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля 2019 года состоял из препаратов «Ксарелто» (1,0%), «Нурофен» (0,8%) «Детралекс» (0,8%, на третьем месте).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 2019 года уменьшился на 10,3% относительно июня, и составил 4,5 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2019 года сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 23,4 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2019 года по сравнению с июнем снизилась на 0,2%, и составила 192,4 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 28,1% рынка в июле в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (17,3%), Solgar Vitamin And Herb (6,2%) и PharmaMed (4,6%).

gmpnews