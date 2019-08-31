Immatics и Celgene займутся разработкой адоптивной клеточной терапии

Биофармацевтическая компания Immatics Biotechnologies GmbH, которая занимается поиском и разработкой иммунотерапии рака с перенаправлением Т-клеток, объявила о заключении стратегического сотрудничества и опционного соглашения с корпорацией Celgene Corporation о разработке новых адоптивных клеточных методов лечения различных видов рака.

Согласно договору, Immatics сможет развивать программы T-клеточной терапии, разработанные с помощью T-Cell Receptor и направленные на лечение целевых опухолевых мишеней, обнаруженных с помощью технологии XPRESIDENT Immatics. В программах планируется использовать патентованные T-клеточные рецепторы (TCR), идентифицированные с помощью платформы для разработки TCR от Immatics XCEPTOR®.

Если Immatics разработает программы в соответствии с целевыми показателями TCR-T, то она и будет отвечать за проверку этих программ и проведение клинических исследований на стадии ведущего препарата. На этой же стадии Celgene сможет воспользоваться своим правом и взять на себя исключительную ответственность за дальнейшее развитие, производство и глобальную коммерциализацию TCR-Т-клеточной терапии. Immatics сможет расчитывать на совместное развитие терапии на ранней стадии и совместное финансирование выбранных TCR-T-клеточных методов лечения, обнаруженных в результате сотрудничества.

В соответствии с условиями соглашения, Immatics получит за три программы авансовый платеж в размере 75 млн долларов и может рассчитывать на получение до 505 млн долларов за каждый лицензированный продукт в виде опционных платежей, платежей за разработку, прохождение нормативных и коммерческих этапов, а также многоуровневых роялти от чистых продаж.

gmpnews