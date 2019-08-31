С 2021 года в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

Роспотребнадзор подготовил список из нескольких сотен санитарно-гигиенических правил, которые следует отменить в рамках «регуляторной гильотины». Служба предлагает признать документы утратившими силу с 1 января 2021 года. Об этом сказано в проекте постановления правительства, подготовленном Роспотребнадзором. Документ был направлен на согласование в ведомства и Торгово-промышленную палату (ТПП) 19 августа, сообщают «Известия».

В перечень попало постановление главного санитарного врача РФ от 2003 года, утверждающее СанПиН с требованиями к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище. Согласно этому документу, продажа БАДов осуществляется в аптеках, аптечных магазинах, специализированных точках по продаже диетических продуктов, а также в продовольственных магазинах. Дистанционная реализация таких добавок не допускается.

В конце 2018 года с инициативой разрешить продажу БАДов в Сети в Роспотребнадзор обращалась Ассоциация компаний интернет-торговли, рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Он пояснил, что БАДы — это пищевая продукция, они подпадают под регулирование технического регламента. Правительство еще в 2007 году установило порядок дистанционной продажи товаров в стране, в том числе пищевых. Однако ограничений для БАДов в постановлении кабмина нет, но из-за СанПиНа интернет-площадки не могут торговать ими. В то же время БАДы продаются в зарубежных интернет-магазинах, и россияне активно покупают их.

В современных реалиях мы видим значительные риски: сложившаяся ситуация создает благоприятные условия для бесконтрольной продажи БАДов на иностранных сайтах. Тогда как они не проходят обязательной сертификации и могут не соответствовать требованиям безопасности, установленным в ЕАЭС, — пояснил Артем Соколов. — Как только в России появится легальная возможность реализации БАДов, этот рынок вырастет в разы. И у граждан появится дополнительная возможность покупать проверенную отечественную продукцию.

Артем Соколов подчеркнул, что интернет — это высококонкурентная среда. Если торговля БАДами начнется в Сети, ценообразование изменится. А значит, клиенты получат более интересные предложения: цены на добавки могут снизиться.

Сейчас потребители рискуют, покупая БАДы в интернете, говорит исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. В Сети могут нелегально торговать не прошедшими регистрацию добавками, которые никогда не проверяли на безопасность и эффективность. Предъявить претензии покупателю будет некому.

Например, в нелегальном БАДе может содержаться лекарственное средство, которое не указано на упаковке, а у человека возникнет негативная реакция на него, начнутся побочные эффекты, — пояснила Елена Неволина.

Аптеки и специализированные магазины при входном контроле проверяют все документы соответствия БАДов, подчеркнула она. Эксперт уверена, что наладить легальные онлайн-продажи биологически активных добавок возможно. Однако, по мнению Елены Неволиной, к торговле следует допускать только лицензированные аптеки. И они должны размещать на своих сайтах информацию о наличии регистрационного свидетельства у БАДа. Кроме того, операторов следует обязать изымать из оборота добавки, у которых подобных документов нет. В противном случае ситуация не изменится и риски для населения сохранятся.

gmpnews