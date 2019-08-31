В Беларуси создают фарминспекцию, как независимый институт контроля

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о создании фарминспекции. Она будет проверять качество белорусских и импортных лекарств.

«Уже подан проект указа о создании фарминспекции. Это будет специальный надзорный орган. Он будет изымать из аптек, медицинских учреждений лекарственные средства, анонимизировать их, чтобы не понятно было, чье это производство, и направлять в сертифицированную лабораторию, с которой есть договор, для того, чтобы они определили действующее вещество, определили процент примесей, состав. Производитель будет скрыт. Таким образом, мы планируем до 20% анализировать тех лекарств, которые есть на нашем рынке», — прокомментировал министр в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Владимир Караник отметил, что результаты исследований будут публиковаться. В них будет указано, в каких препаратах было выявлено несоответствие.

«Этот орган будет функционировать на отчисления производителей и поставщиков. Процент отчислений – 0,3%. Это не вызовет удорожания лекарств, но создаст независимый институт контроля, который не потребует раздувать штат Министерства здравоохранения, не потребует дополнительного финансирования, но будет дисциплинировать всех игроков фармацевтического рынка», — заключил эксперт.

gmpnews