Минпромторг проработает предложение Роспотребнадзора о введении маркировки БАД

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

В письме, на которое ссылается РБК, Попова предлагает внести изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Сейчас в перечень, утвержденный правительством в апреле 2018 года, входит 11 групп товаров, Попова предлагает дополнительно включить туда БАДы, специализированные продукты для питания спортсменов, бутилированную воду (в том числе для детского питания) и природную минеральную воду.

Маркировка нужна из-за того, что на потребительском рынке присутствует фальсифицированная и контрафактная продукция, поясняет в письме Попова. Она указывает, что маркировка позволит сократить незаконный оборот продукции, но конкретных данных о доле нелегальных товаров на рынке БАДов, спортпита и воды не приводит.

Минпромторг рассмотрит вопрос о целесообразности включения товаров, указанных в письме Роспотребнадзора, в перечень подлежащих маркировке вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом, заявили в министерстве.

Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, сообщил его представитель. ЦРПТ уже имеет достаточный опыт работы с разными типами продукции, подчеркнул он.

Роспотребнадзор никогда не раскрывал объемы контрафакта на рынке БАДов, а сами компании его не оценивали, говорит заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Но если глава Роспотребнадзора считает количество контрафакта на рынке существенным для введения маркировки, оснований не доверять ей в этом вопросе Глушков не видит. Производители лекарств зачастую выпускают и БАДы, поэтому для них тема маркировки хорошо понятна, но, если решение о ее введении будет принято, участникам рынка необходим переходный период, который позволит выполнить все технические требования, указывает Глушков.

gmpnews