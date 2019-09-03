RNC Pharma: июль стал переломным в отношении натуральной динамики производства лекарств

За период с января по июль 2019 г. объем производства лекарственных препаратов в России составил 223,7 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС).

При этом рублевая динамика превысила даже весьма внушительные полугодовые показатели, за 7 месяцев прирост отгрузок достиг важного психологического порога в 20%. Долгосрочная натуральная динамика тоже старается не отставать, хотя абсолютные показатели здесь заметно скромнее денежных: прирост отгрузок отечественных фармпроизводителей в упаковках составил 3,5%. Всего за период на рынок было выпущено 2,45 млрд упак. Динамика в минимальных единицах дозирования хуже, на уровне 2,9%, всего с начала года отечественные производители выпустили в обращение практически 41 млрд минимальных единицах дозирования (МЕД).

Значительный рост денежного объема производства аналитики фиксируют уже второй месяц подряд, а вот натуральная динамика активизировалась только в июле 2019. Относительно аналогичного месяца прошлого года денежный объем производства ЛП вырос на 26,5% в рублях и составил внушительную сумму 36,8 млрд руб. Натуральная динамика по итогам июля составила 17,7% в упаковках, за период было отгружено 377,2 млн упак.

Несмотря на значительную общую натуральную динамику за 7 месяцев 2019 г., в разрезе конкретных товарных категорий по-прежнему сохраняются разительные отличия. Динамика по группе ОТС-препаратов в январе-июле 2019 г. отрицательная -2%, если проводить расчеты в упаковках и -5%, если считать в МЕД. По группе Rx препаратов все значительно лучше, прирост отгрузок относительно января-июля 2018 г. составил 12% в упаковках и 11% в МЕД.

Лидерами роста из числа ТОР-15 производителей по группе ОТС-препаратов за январь-июль 2019 г. являются компании «Самарамедпром» и уже привычный лидер «Марафон Фарма». В первом случае отгрузки ЛП за год выросли на 36%, предприятие в основном специализируется на выпуске т.н. традиционныхЛП, при этом максимальную динамику демонстрируют препараты «Пертуссин» (отгрузки выросли в 6,2 раза) и «Солодки сироп» (рост в 3 раза), очевидно, компания заблаговременно начала готовиться к простудному сезону. По «Марафон Фарма» рекордной динамикой отметился «Оксолин» (отгрузки выросли в 308 раза), но это не только эффект подготовки к «высокому сезону», но и результат низкой базы за прошлый год.

В ТОР-15 производителей рецептурных ЛП в натуральном выражении возглавляют две родственные друг другу структуры «Озон» и «Атолл», которые демонстрируют и весьма внушительные темпы развития на уровне 39% и 30% соответственно. Обе компании не только наращивают натуральные объемы отгрузок, но и значительно расширяют ассортимент. Особенно в этом отношении преуспел «Атолл»: к июлю 2019 г. портфель компании насчитывал 110 торговых марок, тогда как годом ранее всего 92. С точки зрения динамики конкретных брендов у компании «Озон» не было равных препарату «Мелоксикам», отгрузки в упаковках за год выросли в 21 раз. По «Атоллу» столь значительных приростов зафиксировано не было, аналитики отмечают препараты «Аторвастатин» и «Циннаризин», которые показали рост отгрузок в 4,3 и 4,1 раза соответственно.

Источник: RNC Pharma

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