Экс-директор новосибирского биотехнопарка находится в СИЗО

30 августа Владимир Кожевников, ранее руководивший АО «УК «Биотехнопарк» (БТП), был задержан на два месяца по подозрению в получении взятки по предварительному сговору группы лиц в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Годом ранее он был вынужден оставить пост главы структуры из-за результатов многочисленных проверок. Досрочно сложив свои полномочия гендиректора, Владимир Кожевников продолжал работать в биотехнопарке до весны 2019 г.

По данным источников, знакомых с делом, речь идет о взятке в размере 2,5 млн руб., полученной от поставщика оборудования ООО «Медхолдинггрупп». Однако сам факт передачи средств не был зафиксирован. Обвинение построено на показаниях директора фирмы-поставщика Татьяны Франк, в отношении которой ранее было заведено дело о мошенничестве. Ее обвиняли в реализации преступных схем, частично связанных с обналичиванием средств. Однако 12 июля дело было закрыто, подозреваемой был назначен судебный штраф в размере 50 тыс. руб. Месяцем позже Татьяна Франк написала явку с повинной, где указала, что средства предназначались Владимиру Кожевникову.

Конфликт вокруг БТП длится уже несколько лет. Проект создавался по инициативе владельца компании «Саентифик фьючер менеджмент фарм» (СФМ фарм) Андрея Бекарева и находится в собственности области. В 2011 г. его возглавил Владимир Кожевников, до этого руководивший Агентством инвестиционного развития Новосибирской области. После череды проверок и обвинений депутатского корпуса в неэффективном расходовании средств свой пост сначала покинул Владимир Кожевников, а затем и Андрей Бекарев, возглавлявший совет директоров компании. На этот момент первая очередь БТП была полностью заполнена резидентами, строительство второй очереди пока не началось. На площадке биотехнопарка расположены мощности компаний «Катрен» и «Ангиолайн».

Руководящий состав БТП полностью сменился. Гендиректором компании стал бывший следователь и сотрудник Агентства инвестиционного развития Александр Иванов. Председателем совета директоров стал депутат Заксобрания Глеб Поповцев.

«Я абсолютно убежден в невиновности Владимира Кожевникова. Обвинение сфабриковано по статье о взяточничестве, которая вызывает максимальное отторжение в обществе», – рассказал «ФВ» Андрей Бекарев.

Ольга Каберник

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