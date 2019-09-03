«Нанолек» планирует утроить выручку за пять лет

О стратегических приоритетах компании «Нанолек», недавно вышедшей из портфеля «Роснано», в интервью «ФВ» рассказал президент компании Владимир Христенко.

«В ближайших наших планах продолжение развития вакцинального направления, — сообщил он. — Так, в 2019 г. мы приступили к клиническим исследованиям вакцины от пневмококка, она будет производиться в России по полному циклу. В 2020-2024 гг. планируется запустить в производство еще 4 вакцины».

Как отметил собеседник «ФВ», в стратегии расширения портфеля препаратов большое внимание отводится орфанным заболеваниям — завершена первая стадия локализации препарата для лечения синдрома Хантера, который был зарегистрирован в России в январе 2018 года в рамках сотрудничества с южнокорейской компанией Green Cross. На разных стадиях разработки находятся 5 препаратов по этому направлению.

«Согласно нашим прогнозам, доля вакцин и орфанных препаратов суммарно составит более 60% продаж уже к 2024 г.», — подчеркнул он.

Глава «Нанолек» также напомнил, что по итогам 2018 г. компания впервые вышла на чистую прибыль — 217,3 млн. руб., а консолидированная выручка группы компаний увеличилась в 1,5 раза и оценивается в 6,9 млрд. руб.

«В ближайшие 5 лет мы прогнозируем трехкратный рост выручки, — отметил Владимир Христенко. — Мы готовы выйти в большое плавание, вернув государству инвестиции почти в двойном размере. Теперь компания становится независимым от госфинансирования игроком».

Фото: Предоставлено «Нанолек»

Сергей Рякин

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