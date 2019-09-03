МЭЗ увеличат квоты на выпуск Фентанила и Лоразепама

Правительство РФ подготовило проект постановления, предполагающего увеличение ежегодного размера государственных квот на производство наркотических лекарственных препаратов Фентанила (с 20 тысяч до 30 тысяч граммов) и Лоразепама (с 2,2 тысячи до 5 тысяч граммов). Квоты будут выделены Московскому эндокринному заводу (МЭЗ).

Квота на Фентанил и Лоразепам определена в соответствии с расчетами МЭЗ, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. «Внутреннее потребление фармацевтической субстанции Фентанила в 2018 году по сравнению ‎с 2017 годом увеличилось на 28% и составило 8 558,58 грамма», – отмечается в документе.

Согласно утвержденному Минпромторгом РФ плану распределения наркотических средств ‎и психотропных веществ на 2019 год, заявленная региональными министерствами и департаментами здравоохранения потребность ‎в Фентаниле составляет 276 тысяч упаковок, содержащих ‎11 тысяч граммов субстанции. Прогнозируемая потребность регионов ‎в 2020 году – 350 тысяч упаковок (14 тысяч граммов субстанции).

Объемы реализации психотропного препарата Лоразепам, в соответствии с планом Минпромторга, составляют около 6 тысяч упаковок по 1 мг и 12 тысяч упаковок по 2,5 мг (900 граммов субстанции).

Проектом постановления предлагается также установить государственную квоту ‎для наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных ‎для производства стандартных образцов, в размере 100 граммов. Общественное обсуждение документа продлится до 13 сентября 2019 года.

В мае 2019 года Минздрав РФ представил обновленные нормативы, на основе которых медорганизации рассчитывают свою потребность в наркотических обезболивающих препаратах. Такие нормативы будут применимы к работе дневных стационаров, соответственно в них станут более доступными обезболивающие.

В июле 2019 года президент Владимир Путин подписал разработанный Минпромторгом закон, позволяющий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях. МЭЗ – одно из двух подведомственных Минпромторгу предприятий, у которых есть лицензия на эту деятельность.

ФГУП «Московский эндокринный завод», созданное в 1943 году, является единственным в России фармпроизводителем, полностью принадлежащем государству. В портфеле предприятия около 90 препаратов, 50 из них – в списке ЖНВЛП. Выручка МЭЗ в 2018 году составила 3,7 млрд рублей.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Фото: endopharm.ru

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