МЭЗ увеличат квоты на выпуск Фентанила и Лоразепама

Правительство РФ подготовило проект постановления, предполагающего увеличение ежегодного размера государственных квот на производство наркотических лекарственных препаратов Фентанила (с 20 тысяч до 30 тысяч граммов) и Лоразепама (с 2,2 тысячи до 5 тысяч граммов). Квоты будут выделены Московскому эндокринному заводу (МЭЗ).
Квота на Фентанил и Лоразепам определена в соответствии с расчетами МЭЗ, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. «Внутреннее потребление фармацевтической субстанции Фентанила в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 28% и составило 8 558,58 грамма», – отмечается в документе.
Согласно утвержденному Минпромторгом РФ плану распределения наркотических средств и психотропных веществ на 2019 год, заявленная региональными министерствами и департаментами здравоохранения потребность в Фентаниле составляет 276 тысяч упаковок, содержащих 11 тысяч граммов субстанции. Прогнозируемая потребность регионов в 2020 году – 350 тысяч упаковок (14 тысяч граммов субстанции).
Объемы реализации психотропного препарата Лоразепам, в соответствии с планом Минпромторга, составляют около 6 тысяч упаковок по 1 мг и 12 тысяч упаковок по 2,5 мг (900 граммов субстанции).
Проектом постановления предлагается также установить государственную квоту для наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для производства стандартных образцов, в размере 100 граммов. Общественное обсуждение документа продлится до 13 сентября 2019 года.
В мае 2019 года Минздрав РФ представил обновленные нормативы, на основе которых медорганизации рассчитывают свою потребность в наркотических обезболивающих препаратах. Такие нормативы будут применимы к работе дневных стационаров, соответственно в них станут более доступными обезболивающие.
В июле 2019 года президент Владимир Путин подписал разработанный Минпромторгом закон, позволяющий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях. МЭЗ – одно из двух подведомственных Минпромторгу предприятий, у которых есть лицензия на эту деятельность.
ФГУП «Московский эндокринный завод», созданное в 1943 году, является единственным в России фармпроизводителем, полностью принадлежащем государству. В портфеле предприятия около 90 препаратов, 50 из них – в списке ЖНВЛП. Выручка МЭЗ в 2018 году составила 3,7 млрд рублей.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: endopharm.ru