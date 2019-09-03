Allergan объявила об урегулировании исков в рамках опиоидного кризиса

Компания Allergan объявила об урегулировании исков, которые планировалось рассмотреть в октябре 2019 года в рамках федерального судебного разбирательства по «разжиганию» опиоидного кризиса в ряде регионов США.

В рамках соглашения Allergan выплатит около 5 млн долларов двумя округам в штате Огайо: округ Саммит получит 1,9 млн долларов, 3,1 млн предназначено округу Кайахога.

Урегулирование позволит нивелировать все претензии к концерну Allergan в связи с предстоящим в октябре 2019 года судебным процессом в Кливленде. В Allergan считают, что урегулирование отвечает ее интересам в свете ожидаемых затрат на проведение первого судебного разбирательства с участием нескольких обвиняемых в федеральном межрайонном судебном процессе.

Allergan подчеркивает, что не несет ответственности за претензии к генерическим препаратам. Все генерические активы концерна были проданы израильской компании Teva в 2016 году.

Allergan не рекламировал опиоид-содержащие продукты с 2013 года, признавая при этом серьезность проблемы злоупотребления данными препаратами. Allergan всегда поддерживал и продолжает поддерживать безопасное и ответственное использование рецептурных лекарств. Это касается и одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опиоид-содержащих обезболивающих препаратов.

Отмечается, что по информации Центров США по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 по 2017 год было зафиксировано 400 000 летальных исходов от передозировки, в том числе и от легально назначаемых наркотических анальгетиков. Сейчас в судах разных инстанций США лежит более 2 300 исков. В них фармкомпании обвиняются в недобросовестном продвижении опиоидов.

gmpnews