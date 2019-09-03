Роспотребнадзор выступил за сохранение запрета на продажу БАД в интернете

Запрет на продажу биологически активных добавок в интернете необходимо сохранить, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете. По данным СМИ, Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины» планирует признать утратившими силу ограничения, которые указаны в одном из СанПиНов.

«Роспотребнадзор… придерживается позиции о необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной продукции с использованием интернета», — говорится в сообщении.

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ria