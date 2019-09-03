Сотрудники фармацевтических производств стали дипломированными специалистами по маркировке

Удостоверения о повышении квалификации государственного образца по маркировке лекарств вручены сотрудникам фармацевтических производств.

26 и 27 августа независимый центр компетенций в области цифровой маркировки и систем прослеживания движения товаров Track & Trace Educational Center провел обучение сотрудников фармацевтических производств в Сеченовском Университете.

В обучении приняли участие руководители проектов внедрения маркировки, руководители производств, технологи, сотрудники служб качества, информационных систем компаний: Veropharm, Вилар Фармцентр, Фармасинтез Тюмень, Экохим инновации.

В течение 18 академических часов слушатели получили глубоки знания по главным вопросам внедрения цифровой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов на производстве:

планирование внедрения и контроль реализации проекта цифровой маркировки на фармацевтическом предприятии

оборудование для сериализации, агрегации и складских операций. Способы и методы и нанесения ИЗ на упаковку. Складское оборудование и операции по обороту маркированных препаратов.

модель информационного обмена с ФГИС МДЛП,

эффективный URS для заказа оборудования и программного обеспечения у российских и иностранных производителей

валидация оборудования и программного обеспечения

и др.

Впечатляющим разделом обучения, вызвавшим самый живой отклик слушателей, стала демонстрация «боевой» линии для маркировки ЛП. Сотрудники производств изучали «живую сталь» в воссозданной обстановке производственного цеха. Три часа погружения в дизайн линий, компоненты, назначения, функционал и возможности узлов и агрегатов линии маркировки прошли незаметно.

Большое количество вопросов было задано по уровням информационной системы сбора и обмена данными производства с ФГИС МДЛП, необходимости и преимуществ развертывания на предприятии Track & Trace системы по сравнению с системой обмена сведениями с ФГИС МДЛП.

Глушков Иван, руководитель экспертной группы Track & Trace Educational Center, преподаватель:

«Как показал проведенный модуль, слушатели пришли с целью получить максимальное количество знаний по внедрению маркировки на фармацевтическом производстве. Как участник эксперимента по цифровой маркировке лекарственных препаратов с 2017 г. высоко оцениваю мотивацию слушателей и степень их вовлеченности в обучение практически по всем направлениям курса».

Плохих Владимир, куратор учебного процесса TTEC, преподаватель:

«Решение об обучении слушателей на «боевой» маркировочной линии полностью себя оправдало. Большинство слушателей курса до этого момента не видели вживую и «не трогали руками» действующее оборудование для сериализации, агрегации и складских операций по обороту маркированных лекарств. Коллеги получили очень важный практический опыт. Преподаватели курса из компании производителя оборудования ответили на все вопросы. Занятие на живой линии не прерывалось, по желанию слушателей, около 3-х часов, что не вызвало никакой усталости».

Равиль Гимадиев, генеральный директор компании Original Group, основатель R&D центра 1EN, преподаватель:

«Очень важно, когда слушатели во время занятий имеют дело с действующим оборудованием и программным обеспечением, и другими приборами и средствами маркировки и оборота лекарственных препаратов. Мы подготовили с этой целью все необходимой для эффективного обучения. На одном из занятий, после поступления вопроса об отборе проб, тут же практически провели эту операцию в тренировочном режиме с применения ТСД (терминала сбора данных). Рекомендую слушателям продолжить обучение в демонстрационном учебном центре Сеченовского Университета Track & Trace».

Источник: Track & Trace Educational Center

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