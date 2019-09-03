Китайские власти снижают цены на лекарства с помощью оптовых закупок

Китай распространил пилотную программу оптовых закупок лекарств почти на всю страну, таким образом власти страны договариваются о снижении цен с производителями лекарств, сообщает Reuters.

В рамках программы, запущенной в прошлом году, 11 китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объединились и провели оптовую закупку 25 лекарств. Это привело к снижению цены на некоторые препараты более чем на 90%, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Теперь схема будет расширена на 25 провинций и регионов, которые создадут организацию для поиска поставщиков лекарств, которые будут храниться в государственных больницах, а также в некоторых военных и частных медицинских учреждениях. В программе не участвуют только провинции Фуцзянь и Хэбэй. Об этом говорится в документах, опубликованных в воскресенье, 1 сентября 2019 г., отделом закупок лекарств Шанхайской администрации безопасности здравоохранения.

Список препаратов включает как оригинальные препараты, так и дженерики.

По словам аналитиков, общенациональная программа Пекина может создать условия, в которых международным производителям лекарств придется подумать о значительном снижении цен на свои запатентованные блокбастеры.

В документах также указывается, что три победителя тендера на каждый препарат могут получить до 70% доли государственных закупок, тогда как один победитель тендера может получить до 50% объема закупок.

«В предыдущей программе на 11 городов приходилось сравнительно небольшая доля рынка в Китае, – сказал глава отдела исследований в области здравоохранения в Азии Citi Джон Юнг. – Но когда речь идет о 70% рынка во всей стране, то давление будет другое».

Елена Калиновская

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