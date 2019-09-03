Производители Индии и Китая получают 50% всех предупреждений о безопасности препаратов

По данным отчета, подготовленного изданием The Pharmaceutical Journal, большинство предупреждений от фармрегуляторов ЕС и США относятся к производственным предприятиям в Индии и Китае, что позволяет говорить об уязвимости глобальной цепи поставок лекарственных препаратов, сообщает Biospectrum Asia.

Проведенный изданием The Pharmaceutical Journal анализ открытых данных свидетельствует о том, что в период с начала 2018 г. по август 2019 г. Управление качества производства FDA опубликовало 75 письменных предупреждений фармпроизводителям, нарушившим стандарты безопасности и/или качества. Почти половина этих писем (49%), по итогам которых регулятор мог предпринять действия принудительного характера, была направлена компаниям, предприятия которых расположены в Китае (18) или Индии (19).

За тот же период EMA опубликовало 22 предписания о необходимости устранения нарушений, из которых 14 (64%) относились к фармпроизводителям из Индии или Китая, говорится в отчете вышеупомянутого издания.

В отчете также указано, что анализ данных был проведен после того, как несколько инцидентов на фармпредприятиях Индии и Китая вызвали глобальный дефицит жизненно важных лекарств.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik