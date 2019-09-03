Отделившаяся от AstraZeneca компания Viela намерена привлечь в рамках IPO 150 млн долларов

Компания Viela Bio («Вайела Байо»), выделившаяся в самостоятельную структуру из состава AstraZeneca («АстраЗенека»), зарегистрировалась для первичного размещения акций (IPO) на общую сумму 150 млн долл.; привлеченные средства позволят ей продолжить разработку анти-CD19 антитела inebilizumab, сообщает FierceBiotech.

Viela отделилась от AstraZeneca с шестью активами и суммарным капиталом 250 млн долл. в начале 2018 г. В январе с.г. компания объявила о достижении первичной конечной точки в опорном клиническом исследовании (КИ), в котором изучали эффективность inebilizumab при спектре оптикомиелит-ассоциированных расстройств (NMOSD) – редких состояний, вызывающих слепоту и паралич. В сегменте средств лечения NMOSD Viela потенциально может бросить вызов компаниям Alexion Pharmaceuticals («Алексион Фармасьютикалз») и Roche («Рош»). В начале августа Viela подала в FDA заявку на регистрацию inebilizumab при NMOSD и при получении одобрения со стороны регулятора планирует начать продажи препарата в США в I полугодии 2020 г.

Если удастся привлечь 150 млн долл. в результате IPO, то Viela создаст небольшую команду фармпредставителей, которые будут работать с пулом врачей, назначающих больше всего препаратов для лечения NMOSD. В компании исходят из предположения о том, что весьма небольшое число медицинских центров охватывает 70% пациентов с данным спектром расстройств.

Оставшаяся часть привлеченных в результате IPO средств пойдет на исследования inebilizumab по другим показаниям и прочих активов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik