Утвержден порядок обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом

Правительство РФ внесло изменения в порядок организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1512.

В постановлении Правительства РФ от 28.08.2019 № 1110 в новой редакции изложены:

— Положение об организации обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными препаратами;

— Положение об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными препаратами.

Право больного на обеспечение лекарствами возникает со дня включения сведений о нем в федеральный или в региональный сегменты федерального регистра. Дата включения фиксируется лечащим врачом в медицинской карте или истории развития ребенка.

Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, ФМБА должны не позднее 1 ноября текущего года представлять в Минздрав заявки на поставку лекарств с обоснованием по их объему, а также перечень организаций-получателей.

Потребность в лекарствах определяется с учетом клинических рекомендаций и средней курсовой дозы лекарственного препарата исходя из ежемесячной фактической потребности больных и необходимости формирования запаса на 15 месяцев.

Мониторингом движения лекарств и учетом их объема будет заниматься Минздрав России.

Заявки будет рассматривать созданная министерством комиссия.

Елена Сидорова

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