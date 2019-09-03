Елена Карташева стала президентом компании «Такеда Россия»

Елена Карташева назначена на должность президента компании «Такеда Россия». До прихода в компанию Елена более 20 лет занимала руководящие позиции в международных фармацевтических компаниях, таких как «Тева», «Новартис», «Санофи», а последние пять лет возглавляла подразделение «Эбботт» в России, включающее направления: лекарственные препараты, специализированное питание, медицинские устройства, диабет и диагностическое оборудование.

Елена Карташева является действующим членом Совета директоров Американской торговой палаты и признанным лидером в сфере бизнеса, входит в список 25 женщин-СEO России, имеет степень кандидата медицинских наук, защитила диссертацию в Институте онкологии РАН.

В должности президента «Такеда Россия» Елена Карташева будет заниматься развитием основных направлений бизнеса компании в России – онкология, гастроэнтерология, неврология, лечение редких заболеваний и препараты плазмы крови, а также способствовать повышению доступности для российских пациентов препаратов из глобального портфеля Takeda.

Напомним, в конце июля «ФВ» писал о том, что Елена Карташева оставила пост генерального директора Abbott в России и, скорее всего, возглавит российское подразделение Takeda.

Источник: сообщение компании «Такеда Россия»

pharmvestnik