Антон Харитонов раскрывает подробности образовательной конференции по вопросам внедрения маркировки

«Фармвестник» совместно с независимым экспертом по маркировке и ИТ-решениям Антоном Харитоновым начинает серию образовательных мероприятий под брендом «PROекции будущего» по поддержке производителей лекарственных препаратов в процессе внедрения маркировки. Первая конференция «Управление проектом внедрения системы маркировки» пройдет 12 сентября на территории ГК «Бионика».

«Полтора года я разрабатывал систему мониторинга лекарственных препаратов. Вспомните – сколько было таких, кто говорил мне тогда, что это нереально? А система работает и уже сейчас готова к приему участников. Как вы думаете, почему нам это удалось?

Команда внедрения МДЛП была точно таким же заложником изменяющихся условий. Достаточно сказать, что постановления правительства опаздывают каждый раз минимум на полгода… и когда они появляются – их сразу надо менять, т.к. жизнь идет вперед и они устарели.

Вы считаете, что маркировку перенесут? Это ваше право. А если нет? Не лучше ли быть готовым к любому повороту событий, а не играть в «страуса» и пытаться сделать вид, что ничего страшного не происходит», – говорит Антон Харитонов.

Эксперт уточняет, что процесс маркировки высокозатратных препаратов уже внедряется, а про перенос остальных пока ничего не слышно.

«Если хотя бы один препарат из тех, что вы производите, попадет под маркировку – все равно должны быть готовы все ваши производственные процессы. Подготовиться частично не получится. Надо быть готовым целиком», – подчеркивает г-н Харитонов.

В процессе образовательных мероприятий «PROекции будущего» будут подробно разбираться детали внедрения маркировки на предприятии. Неважно на каком: российском или зарубежном. Различия есть, но много и схожего.

«Мы начнем с верхнего, executive уровня и постепенно начнем углубляться в особенности и детали. На верхнем уровне это будет карта основных процессов и набор маркеров, которые точно покажут сильные и слабые места процесса подготовки.

Уровнем ниже будет разбор основных подходов к реализации маркировки по направлениям: подготовка информационных систем, оформление и работы с МДЛП, и т.д. В процессе разработки системы и тестирования производств, как в России, так и за рубежом, нашей командой накоплен огромный опыт и компетенции», – поделился подробностями образовательного процесса Антон Харитонов.

Эксперт советует тем компаниям, которые считают, что готовы к запуску маркировки: проверьте еще раз, все ли вы учли: «Если находитесь в процессе – оцените время и затраты, получите шанс существенно сократить сроки и издержки за счет использования опыта, накопленного командой внедрения и другими участниками. Если вы только начинаете – получите понятный пошаговый план».

Ответы на все вопросы, возникающие в процессе внедрения маркировки, будут разбираться на конференции «Управление проектом внедрения системы маркировки».

Регистрация участников

Время проведения: 12 сентября 2019 г. 10.00.

Место проведения: г. Москва, БЦ «Кругозор», ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, ГК «Бионика».

Контакты: Юлия Иваненкова, директор по развитию ИД «Бионика Медиа», тeл.: + 7 (903) 677 31 56, 8 (495) 786 25 57 (доб. 233), е-mail: pro@pharmvestnik.ru

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