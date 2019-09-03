Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей «РИА «Панда» и «ВИС»

Зам. генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генеральных директоров ООО «РИА «Панда», ООО «ВИС» и действующего директора ООО «ВИС».

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок), п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

По версии следствия, генеральные директора ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС» в 2010 г. организовали производство и хранение с целью дальнейшей реализации косметических средств и биологически активных добавок с использованием фармацевтических субстанций. При этом продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Помимо этого генеральный и действующий директора ООО «ВИС» в 2015 г. организовали производство фальсифицированных биологически активных добавок и их сбыт в крупном размере.

Также один из злоумышленников, являясь руководителем ООО «РИА «Панда», уклонился от уплаты в бюджет РФ налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, на общую сумму более 700 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как писал «ФВ», уголовное дело было возбуждено в июле 2017 г., тогда Следственный комитет проводил обыски в офисах «Панды» и ее компаний-контрагентов. Совместно с ФНС было установлено наличие согласованных действий между ООО «РИА Панда» и производителями ООО «Вис» и ООО «Вис Косметикс», которые привели к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Неприятности у «РИА Панда» начались еще в 2015 г., когда Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238.1 УК РФ, а в 2016 г. Роспотребнадзор изъял из оборота ключевые бренды компании – «Сеалекс форте» и «Али Капс» и аннулировал регистрационные свидетельства на них. Тогда информация о нахождении в обороте фальсификата с содержанием незаявленной лекарственной субстанции тадалафил поступала от уполномоченных органов Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения, Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве.

Елена Сидорова

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