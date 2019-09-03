Lupin продает компании Neopharma бизнес по производству инъекционных препаратов в Японии

Компания Lupin («Лупин») продает бизнес по производству инъекционных препаратов в Японии дочерней компании группы Neopharma («Неофарма») в ОАЭ для оптимизации своих операций на японском рынке, сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям соглашения, Lupin через свою японскую «дочку» Kyowa Pharmaceutical Industry («Киова Фармасьютикал Индастри») продаст все акции производителя инъекционных препаратов Kyowa Criticare компании neo ALA («нео Эй-Эл-Эй») – дочерней компании Neopharma, находящейся в полной собственности материнской компании, со штаб-квартирой в Абу-Даби (ОАЭ).

По информации Lupin, данная сделка не затронет другие операции Kyowa, включающие в себя НИР, производство и маркетинг пероральных препаратов в твердой форме и других лекарственных форм в Японии.

Президент Lupin в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фабрис Эгро назвал отделение активов шагом к оптимизации операций в Японии и сосредоточению усилий на создании распространенной в этой стране гибридной модели фармбизнеса (оригинальный препарат/дженерики).

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Елена Сидорова

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