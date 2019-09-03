Биосимиляр инсулина гларгина от Mylan опять столкнулся с производственными проблемами

Хотя компании-партнеры Mylan («Майлан») и Biocon («Байокон») уже зарегистрировали в Европе Semglee (insulin glargine), биосимиляр противодиабетического препарата-бестселлера Lantus компании Sanofi («Санофи»), продолжающиеся проблемы качества на принадлежащих Biocon предприятиях по производству инсулинов в Малайзии привели к тому, что FDA направило второе полное ответное письмо (CRL) в связи с данным дженериком, сообщает FiercePharma.

Две недели тому назад, когда регуляторы ЕС одобрили качество производства на предприятиях Biocon в Малайзии, создалось впечатление, что проблемы остались позади. Однако для FDA усилий, предпринятых Biocon для исправления ситуации, оказалось недостаточно. Во втором CRL, направленном компаниям Mylan и Biocon, указано, что одобрение дженерика в США отложено вплоть до завершения корректирующих действий на предприятиях Biocon в Малайзии.

По сути, в позиции американского регулятора нет ничего удивительного, поскольку во время предрегистрационной инспекционной проверки в июне с.г. FDA выявило множество недочетов, относящихся к качеству производства на трех предприятиях Biocon в Малайзии, а именно на этих предприятиях должен быть организован цикл производства дженерика Lantus.

В публичном заявлении Biocon говорится, что в CRL не указаны какие-либо нерешенные научные проблемы в связи с регистрационной заявкой на биосимиляр инсулина гларгина и что в компании уверены в качестве заявки и не ожидают влияния полного ответного письма на сроки коммерческого лонча биосимиляра в США.

Вся эта ситуация – дежавю для Biocon и Mylan, получивших полное ответное письмо от FDA в июне 2018 г. по итогам ранее проведенной предрегистрационной проверки. Тогда регулятор затребовал дополнительные данные клинических исследований для обоснования запроса на производство инсулиновых инжекторов на предприятии в Малайзии вместо завода в индийском Бангалоре, где вскрылись собственные производственные проблемы.

Татьяна Кублицкая

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