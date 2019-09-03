Сеть «36,6» откроет в аптеках терапевтические кабинеты

Аптечная сеть «36,6» протестирует новый формат: врачебный кабинет в аптеке. Врач сможет проводить обследование и выписывать рецепты на месте. Развитие новых направлений — попытка компенсировать низкую маржу при продаже лекарств, пишет РБК.

В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность. Прием в терапевтических кабинетах будет платным.

Согласно рейтингу аптечных сетей аналитической компании RNC Pharma по итогам 1-го полугодия 2019 г., аптечная сеть «36,6» занимает третье место. По состоянию на 1 июля 2019 г. компания располагает 1 386 точками, доля на рынке (в целом, без ЛЛО) составляет 4,30%.

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