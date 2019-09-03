В штаб-квартире Merck новый вице-президент по связям с инвесторами

Компания «Мерк» (Merck), известная как MSD за пределами США и Канады, объявила о назначении Питера Данненбаума (Peter Dannenbaum) на должность вице-президента по связям с инвесторами.

Г-н Данненбаум приступил к своим обязанностям 19 августа 2019 г.

Ранее возглавлявший данное направление Тери Локсам (Teri Loxam) покидает Merck. Сообщается, что он станет финансовым директором SQZ Biotech (инновационная компания, реализующая проекты в области клеточной терапии).

Г-н Данненбаум присоединился к команде Merck в июле 2017 г. В его послужном списке позиции директора по исследованиям в CDPQ New York, дочерней компании Caisse de Depot et Placement du Quebec, аналитика и управляющего портфелем в Morgan Stanley Investment Management и в John A. Levin & Company.

Елена Григорьева

pharmvestnik