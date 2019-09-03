РАН: Минздрав скрывает данные экспертиз об эффективности и безопасности лекарств

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований обвинила Минздрав РФ в сокрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств, не найдя соответствующих данных на сайте ведомства. В Минздраве, отвечая на претензию академиков, заявили, что раскрытие подобных сведений станет нарушением коммерческой тайны фармпроизводителей.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился в Минздрав, указав, что, согласно закону «Об обращении лекарственных средств», публикация информации об эффективности и безопасности лекарства и его допуске на рынок входит в обязанности регулятора.

Ответивший на запрос академика заместитель директора Департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян сообщил, что искомая информация публикуется в закрытой части сайта, увидеть ее может только производитель, и только с его согласия возможно предоставление данных третьим лицам. Чиновник аргументировал отсутствие в открытом доступе требуемых академиками сведений соображениями коммерческой тайны.

В свою очередь специалист по регулированию и разработке лекарственных средств Центра научного консультирования Равиль Ниязов в комментарии коллизии РБК отметил, что усмотреть в данных лекарственных экспертиз коммерческую тайну сложно, ведь там «ничего нет». «Это очень общие документы. Я писал их и сам. Их составляют максимально кратко: напишешь много – получишь ненужные вопросы», – говорит он. Если бы эксперты РАН и смогли посмотреть заключения, им, скорее всего, не удалось бы понять, на каком основании было принято решение о регистрации препарата.

По версии комиссии РАН, российский анализ эффективности и безопасности препаратов не соответствует мировым стандартам и не может служить гарантией полезности и безвредности обращающихся на рынке лекарств, поэтому эта информация скрывается регулятором, заявил пресс-секретарь комиссии РАН Петр Талантов.

В академии по-прежнему намерены призвать Минздрав к раскрытию экспертных заключений, так как «и профессиональное сообщество, и потребители должны быть уверены, что лекарство допущено на российский рынок потому, что у регулятора есть бесспорные доказательства его эффективности и безопасности, а не в силу недостатка ресурсов на профессиональную и объективную экспертизу или, того хуже, по звонку».

В августе 2019 года Минздрав представил законопроект, описывающий порядок проведения экспертизы взаимозаменяемости – клинических исследований сравнения двух препаратов с одинаковыми МНН. Минздрав планирует сделать такую процедуру обязательной. Полностью привести в соответствие данные об эквивалентности ведомство намерено до апреля 2020 года, тогда же планируется составить полный перечень взаимозаменяемых лекарственных средств.

Источник: РБК

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