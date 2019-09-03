Изменится порядок аттестации уполномоченного лица производителя ветпрепаратов

Минсельхоз России внесёт изменения в Порядок аттестации уполномоченного лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденный приказом Минсельхоза России от 20 апреля 2017 г. № 192, соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно представленной информации, теперь будет допускаться однократный перенос времени прохождения аттестуемым лицом тестового контроля знаний не более чем на десять рабочих дней в случае предварительного (не позднее чем за один день) письменного уведомления Аттестационной комиссии о невозможности явки на прохождение тестового контроля знаний с указанием причины.

В случае неявки аттестуемого лица на тестовый контроль знаний без предварительного уведомления Аттестационной комиссии, а также в случае переноса времени прохождения тестового контроля знаний с последующей неявкой аттестуемого лица на тестовый контроль знаний Аттестационной комиссией принимается решение об отказе в аттестации в качестве уполномоченного лица производителя.

Помимо этого, как указано в проекте документа, решение об отказе в приеме пакета документов заявителя принимается в случае их представления в неполном объеме, ненадлежащего оформления, недостоверности или нечитабельности содержащихся в них сведений.

При прохождении тестового контроля знаний будет запрещено пользоваться, помимо средств мобильной связи, еще и фото-, аудио- и видеоаппаратурой, а также портативными персональными компьютерами. Разговоры между аттестуемыми лицами в процессе прохождения тестового контроля знаний не допускаются. При нарушении одного или нескольких требований аттестуемое лицо удаляется с тестового контроля знаний, о чем вносится запись в протокол заседания Аттестационной комиссии.

gmpnews