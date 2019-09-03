Bayer завершил сделку по продаже прав на бренд Coppertone™

Немецкий концерн Bayer объявил о завершении сделки по продаже прав на бренд солнцезащитного крема Coppertone™ компании Beiersdorf, которой принадлежит один из крупнейших косметических брендов в категории средств по уходу за кожей Nivea. Стоимость сделки составила 550 млн долларов.

История бренда солнцезащитного крема Coppertone насчитывает 75 лет. Он доступен на рынках США, Канады и Китае. Объем продаж в 2018 году, как указывает Bayer, составил 213 млн долларов. Bayer являлся владельцем Coppertone с 2014 года.

Beiersdorf приобрел глобальные права на продукцию Coppertone™. Кроме того, под ее управление переходит коллектив из 450 человек на предприятиях в Соединенных Штатах, Канаде и Китае, включая сотрудников отделов продаж и маркетинга.

«Мы убеждены, что Beiersdorf станет прекрасным владельцем бренда Coppertone™, который будет продолжать инвестировать и развивать его. С тех пор, как Bayer приобрел Coppertone™ в конце 2014 года, мы добились значительного прогресса в продвижении бренда и разработке широкого ассортимента инновационных продуктов. Мы надеемся, что данная сделка позволит Coppertone™ перейти на следующий уровень уже под управлением Beiersdorf», — заявил член совета директоров Bayer и президент направления Consumer Health Хейко Шиппер (Heiko Schipper), слова которого приводятся в сообщении.

Beiersdorf – одна из крупнейших международный косметических компаний в категории средств по уходу за кожей. Компания насчитывает более 150 представительств по всему миру.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тыс. наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов.

gmpnews