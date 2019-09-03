Дженерики обеспечили NHS экономию в 700 млн фунтов стерлингов

План Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по применению большего количества генерических и биологических препаратов обеспечил ведомству экономию почти в 700 миллионов фунтов стерлингов с 2016 года.

Кампания под названием «Долгосрочный план» (Long Term Plan) призывает врачей и пациентов более активно использовать данные препараты. По данным NHS, в 2018 году экономия составила 294 миллиона фунтов стерлингов, а в период с 2018 по 2019 гг. превысила 413 миллионов фунтов стерлингов благодаря максимальному использованию генерических и биологических препаратов с лучшим соотношением цены и качества.

В частности, препарат компании Roche Humira (адалимумаб), предназначенный для лечения артрита, сократил расходы NHS на 110 миллионов фунтов стерлингов после того, как лекарство было запатентовано в конце 2018 года. Ранее этот препарат был одним из самых дорогих в Великобритании, а его применение обходилось местным больницам в 400 миллионов фунтов стерлингов в год.

Саймон Стивенс, исполнительный директор NHS, в этой связи заявил:

«Использование более выгодных с точки зрения стоимости версий дорогостоящих лекарств уже обеспечивает эффективное лечение пациентов в рамках системы NHS, в том числе больных раком. Таким образом, наш план, который предусматривает не только правильный уход за пациентами, но и экономию средств налогоплательщиков, работает».

NHS сообщает, что сэкономленные деньги будут реинвестированы в новые инновационные и экономически эффективные методы лечения. Ведомство ранее объявило о своих планах по ускорению и расширению использования выгодных с точки зрения соотношения цена/качество биологических препаратов с целью сэкономить от 400 до 500 миллионов фунтов стерлингов в год бюджетных средств к 2020-21 гг.

gmpnews