Boehringer Ingelheim расширяет портфель разработок в области лечения НАСГ

Компании «Берингер Ингельхайм» и Yuhan Corporation объявили о начале сотрудничества и заключении лицензионного соглашения на разработку первого в своем классе препарата — двойного агониста для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и связанных с ним заболеваний, который сочетает действие ГПП-1 и ФРФ-21 в одной молекуле. Партнерство позволит объединить экспертизу Yuhan Corporation в изучении фактора роста фибробластов-21, ожирения и НАСГ с многолетним опытом «Берингер Ингельхайм» в области создания новых препаратов, а также со стремлением компании обеспечить инновационными лекарственными средствами пациентов с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

Компания «Берингер Ингельхайм» уверена, что подход, направленный на воздействие лишь на одну причину НАСГ, не будет эффективным у пациентов на поздних стадиях болезни. Поэтому компания создала комплексную программу по разработке терапии нового поколения, которая нацелена на три ключевых фактора развития заболевания: жировую дистрофию, воспаление и фиброз.

Результаты доклинических исследований дают основания предположить высокую эффективность взаимодействия глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, синтезируемого в кишечнике, и фактора роста фибробластов-21 (ФРФ-21). Ожидается, что двойной агонист ГПП-1 и ФРФ-21 позволит уменьшить воспаление печени и повреждение ее клеток за счет устранения стеатогепатита, а также окажет прямое антифибротическое воздействие. Предполагается, что в результате исследований «Берингер Ингельхайм» сможет пополнить свой портфель научно-исследовательских разработок первым в своем классе соединением для лечения НАСГ.

«Мы рады появлению новой возможности, которая позволит расширить наше многолетнее и успешное сотрудничество с Yuhan Corporation, — говорит д-р Мишель Пэре (Michel Pairet), член Совета директоров компании «Берингер Ингельхайм», ответственный за подразделение инноваций. — Это партнерство приближает нас к созданию препаратов нового поколения для лечения пациентов с НАСГ».

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с «Берингер Ингельхайм», компанией, обладающей значительным опытом в создании препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями. Клиническая экспертиза компании будет максимально использована при разработке лекарственного средства, которое может значительно улучшить жизнь пациентов с НАСГ, — говорит Джун Хи Ли (Jung Hee Lee), генеральный директор и президент Yuhan Corporation. — Новое соединение, гибридный белок на основе технологии пролонгированного действия (HyFc) компании Genexine, было создано Yuhan Corporation. Партнерство с «Берингер Ингельхайм» по дальнейшей разработке этой молекулы стало не только нашим первым опытом сотрудничества с другими компаниями в области биологических лекарственных средств, но и первым проектом по передаче лицензии на биологические препараты для лечения НАСГ в Южной Корее».

На протяжении многих лет Yuhan Corporation является коммерческим партнером «Берингер Ингельхайм» по производству препаратов для лечения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний в Корее. По условиям соглашения в ближайшей перспективе Yuhan Corporation получит аванс в размере 40 миллионов долларов и около 830 миллионов долларов в виде поэтапных выплат в будущем, а также последующие отчисления с чистых продаж.

gmpnews