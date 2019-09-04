Vertex покупает Semma Therapeutics и входит в сегмент терапии диабета

Vertex Pharmaceuticals («Вертекс Фармасьютикалз»), специалист в лечении муковисцидоза, покупает компанию Semma Therapeutics («Семма Терапьютикс») и ее препараты на основе стволовых клеток для лечения диабета за 950 млн долл.; закрытие сделки запланировано на IV квартал с.г., сообщает FierceBiotech.

Semma была основана Дугласом Мелтоном в 2014 г. для потенциальной разработки препарата для лечения диабета 1-го типа. Идея Мелтона заключалась в превращении недифференцированных плюрипотентных стволовых клеток в продуцирующие инсулин бета-клетки поджелудочной железы, которые можно было бы трансплантировать пациентам. Компания заявила о себе в 2015 г. после привлечения 44 млн долл. в инвестиционном раунде серии A («посевное» финансирование) и заключения партнерского соглашения с Novartis («Новартис»).

В 2017 г. Semma привлекла 114 млн долл. инвестиций в раунде B, а ее генеральным директором стал Бастиано Санна, известный, в частности, тем, что он возглавлял глобальные программы трансплантации стволовых клеток в Novartis и участвовал в разработке препаратов на основе технологии CAR-T.

Теперь Vertex делает ставку на терапию, которая могла бы заменить ежедневные инъекции и хроническое лечение для пациентов с диабетом 1-го типа.

Semma использует двусторонний подход к лечению диабета. С одной стороны, клетки поджелудочной железы трансплантируют непосредственно в печень пациентов, где эти клетки вырабатывают инсулин для контроля уровня сахара в крови. Однако, такие трансплантаты требуют длительной иммуносупрессии, чтобы иммунная система не отторгала препарат. С другой стороны, используется устройство, доставляющее трансплантируемые клетки и защищающее их от влияния иммунной системы пациента.

Татьяна Кублицкая

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