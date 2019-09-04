Google планирует дополнить слуховые аппараты функцией телефона

Производители слуховых устройств GN Hearing («Джи-Эн Хиаринг») и Cochlear («Кохлер») заключили партнерские соглашения с Google («Гугл»), чтобы обеспечить стриминг музыки и звонков из смартфонов на базе операционной системы Android в слуховые аппараты пациентов подобно тому, как это происходит в беспроводных наушниках, сообщает FierceBiotech.

Для этого используется технология Bluetooth Low Energy, которая продлевает срок работы батареек, обеспечивая при этом передачу данных и возможности коммуникации так же, как и традиционная технология Bluetooth.

Используется также открытая спецификация стриминга для слуховых устройств, разработанная Google в партнерстве с GN и Cochlear. Эта спецификация является частью операционной системы Android 10.

Татьяна Кублицкая

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