Сотрудникам аптечной сети «Омское лекарство», имеющим детей, повысили зарплату

Аптечная сеть «Госаптека» (ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»), которая является оператором федеральной и региональной льготы в регионе, приняла решение с сентября поддержать работников с детьми доплатой к заработной плате.

«Система мотивации сотрудников периодически пересматривается, в первую очередь, исходя из принципа заботы о персонале. В связи с изменениями на рынке труда идет изменение и нематериального стимулирования сотрудников. В нашей аптечной сети одним из важных ее направлений является создание благоприятной и дружественной атмосферы, благодаря этому в коллективе быстро адаптируются новые сотрудники, начинающие специалисты оперативно перенимают знания у опытных коллег. А с сентября вводится дополнительная мера материальной поддержки для сотрудников, имеющих детей до 18 лет. Доплата к окладу для работников с одним ребенком составит 3%, с двумя детьми — 5%, с тремя и более — 7%», — приводит пресс-служба предприятия слова Игоря Богдашина, генерального директора ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» («Госаптека»).

Источник: сообщение компании

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