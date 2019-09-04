Gilead локализует препараты для лечения гепатитов и ВИЧ-инфекции на мощностях «Фармстандарта»

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») объявила о расширении сотрудничества с компанией «Фармстандарт» в области локализации препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

Подробностями на встрече с журналистами поделились руководители двух фармпроизводителей.

Как сообщил старший вице-президент по коммерческим операциям региона EMEA, Gilead Рудольф Эртль, стороны подписали договор о намерениях, предполагающий локализацию на мощностях российского фармпроизводителя готовой лекарственной формы препаратов для лечения гепатита С («Совальди», «Эпклюза») и ВИЧ («Биктрави», находится в процессе регистрации в РФ).

Протокол также предполагает начало процесса локализации препарата «Генвоя» для лечения ВИЧ-инфекции и препаратов «Вемлиди» и «Гарвони» (они также находятся в процессе регистрации в РФ) для терапии гепатита В и С соответственно.

По словам г-ня Эртля, данный шаг «подтверждает серьезность и долговременность намерений по углублению локализации на российском рынке и развитию партнерских отношений с российской системой здравоохранения» со стороны Gilead.

В свою очередь генеральный директор Gilead Россия Игорь Руковишников отметил, что стороны продолжат работу в направлении расширения доступа российских пациентов к инновационным лекарствам.

Генеральный директор «Фармстандарт» Григорий Потапов в своем выступлении указал на высокое социальное значение сотрудничества с Gilead. «Проект соответствует государственным приоритетам в области развития локальной фармацевтической отрасли, и, на наш взгляд, стратегически важен для всего российского фармрынка», — добавил он.

Сергей Рякин

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