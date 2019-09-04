В рамках Года здоровья в аптеках Удмуртии можно получить бесплатные консультации врачей

В Ижевске 4 сентября стартует Месяц детского здоровья, в рамках которого врачи, включая узких специалистов, будут бесплатно консультировать посетителей аптек. Проект реализуется в рамках Года здоровья в Удмуртии совместно с компанией «Фармаимпекс» при поддержке Министерства здравоохранения УР.

В акции принимают участие аптечные предприятия «Фармакон», «Бережная аптека», «Клюква», «Экона», благодаря чему до конца этого года жители Ижевска, Глазова, Можги, Сарапула и Воткинска смогут проконсультироваться с педиатром, терапевтом, стоматологом, ортопедом, неврологом, хирургом, окулистом и т.д. Для того, чтобы обеспечить более широкий охват населения, дежурство врачей будет проходить в вечернее время – с 16 до 20 часов.

В июле этого года по итогам совещания у главы республики и.о. министра здравоохранения было поручено подготовить предложения по информированию целевых групп населения о мерах предосторожности, направленных на сохранение здоровья, и проработать возможность привлечения к этой работе, в частности, «Аптеки Удмуртии». О результатах исполнения поручения пока не сообщалось.

Екатерина Погонцева

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