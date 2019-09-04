Компанию Stada решили покинуть сразу два топ-менеджера

Исполнительный вице-президент фармацевтической компании Stada Дмитрий Ефимов решил покинуть свой пост. Эту информацию 4 сентября «Фармвестнику» подтвердили в компании и отметили, что это его решение.

«Я принял такое решение, компания отнеслась к нему с пониманием», — рассказал Дмитрий Ефимов.

Также в Stada сообщили, что в ближайшее время сложит свои полномочия финансовый директор Марк Китли. На вопрос «ФВ», кто может занять эти два ключевых поста, в компании не ответили.

Гендиректором компании «Нижфарм» и вице-президентом Stada по России и странам СНГ г-н Ефимов был назначен в 2007 г.

Марк Китли пришел на пост финансового директора в Stada в 2017 г., до этого работал в Albrecht, Prock & Partners, глобальной компании, оказывающей услуги по стратегическому консалтингу в фармацевтике и здравоохранении.

Дмитрий Ефимов родился 09.08.1975 г. в Н. Новгороде. В 1997 г. окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Он начал свою карьеру в «Нижфарм» с должности менеджера-аналитика в 1996 г. сразу после окончания вуза. Затем последовательно занимал должности ведущего экономиста, начальника отдела стратегического планирования. В течение последних 3 лет руководил финансовым департаментом компании на посту финансового директора. За время работы в компании Д. Ефимов принимал непосредственное участие в реализации проектов по привлечению стратегического партнера в лице Европейского банка реконструкции и развития (в 1998 г.) и профильного инвестора в лице компании STADA (в 2005 г.).

Елена Калиновская

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