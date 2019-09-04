Оплачивать лекарства для граждан после инфаркта и инсульта планируется из госбюджета

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа.

В частности, Правительству РФ поручено разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

До 30 ноября кабмину нужно при участии органов исполнительной власти субъектов РФ провести анализ состояния первичного звена здравоохранения, в том числе дать оценку:

— уровня заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и эффективности применяемых систем оплаты труда;

— степени износа медицинского оборудования, транспортных средств и зданий медицинских организаций.

Ряд поручений касаются: совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников; введения мер социальной поддержки медицинских работников медорганизаций первичного звена и скорой медицинской помощи; вопросам лицензирования медицинской деятельности и др.

Кроме того, указано на необходимость законодательного закрепления понятий «молодой специалист» и «врач-наставник» для обеспечения лицам, завершившим обучение по программам высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», возможности осуществлять медицинскую деятельность в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения под контролем опытных специалистов в течение трех лет.

До 1 декабря поручено разработать порядок финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В перечне поручений также указано, что кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ должны проходить обязательное согласование с Минздравом России.

Елена Сидорова

pharmvestnik