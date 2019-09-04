Прокуратура опротестовала поставку лекарств фирмой, уличенной в незаконном вознаграждении

В Удмуртии прокуратура обнаружила, что больница заключила контракт на поставку медикаментов с фирмой, которая ранее была привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Главному врачу было внесено представление, по итогам рассмотрения которого виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности.

БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР» заключило контракт на поставку лекарственного препарата с ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», которое в июле 2018 года было оштрафовано на полмиллиона рублей за совершение коррупционного правонарушения. Решение вступило в силу в октябре того же года. Соответствующие сведения о ЗАО были внесены в «Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ», который находится на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Прокуратура настаивает, что, руководствуясь этими данными, аукционная комиссия должна была признать заявку «Фирмы ЕВРОСЕРВИС» не соответствующей требованиям к участникам закупки.

Однако на момент прокурорской проверки госконтракт был не только заключен, но и исполнен. Больница получила заказанные лекарственные препараты. Тем не менее, по итогам представления прокурора, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Екатерина Погонцева

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