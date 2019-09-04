Власти Коми намерены поручить льготное лекобеспечение единому поставщику

ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» могут назначить единым оператором по закупке лекарств и обеспечению препаратами граждан, имеющих право на льготы. Аналогичная схема обслуживания льготников последние два года действует уже в нескольких регионах страны.

Об этом на заседании Президиума Госсовета Республики Коми 3 сентября заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин. По его словам, уже разработан соответствующий законопроект, который находится на согласовании в прокуратуре, а потом будет внесен в правительство. Госсовет сможет рассмотреть документ в ноябре, прогнозирует Березин.

Проживающие в Коми федеральные и региональные льготники по состоянию на 30 августа предъявили в аптеки ГУПа 2966 рецептов, которые не могут быть исполнены в тот же день. По словам Дмитрия Березина, это произошло из-за роста числа несостоявшихся тендеров, прекращения импорта отдельных препаратов и неспособности отечественных производителей покрыть потребность в лекарствах. Наличие же единого поставщика позволит оперативно закрывать потребности в лекарствах по разным категориям льготников и позиций, считает министр.

В 2017 году «Государственные аптеки Республики Коми» накопили долги перед поставщиками, а дистрибьюторская компания группы «36,6» «Гуд дистрбьюшн партнерс» подала иск о банкротстве предприятия, но сеть долг погасила. Сейчас положение ГУП устойчивое, уверяет Дмитрий Березин.

«Государственные аптеки Республики Коми» заняли 198-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой 346 млн рублей. В сети на 1 января 2019 года было 55 аптек.

Первый региональный закон о назначении единого оператора льготного лекобеспечения в 2017 году приняли в Нижегородской области, этому примеру последовали Архангельская область, Башкирия, Чувашия и другие.

Источник: ИА БНК

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