Ростовское УФАС оштрафовало поставщиков лекарств и медизделий за картель на 115 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признало четырех поставщиков, включая государственную «Кубаньфармацию», виновными в картельном сговоре при поставке медицинских изделий в клиники Южного федерального округа на более чем 470 млн рублей, назначив нарушителям Закона о защите конкуренции штрафы на общую сумму 115 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в августе 2017 года координатор движения ОНФ «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта обратился в ФАС с заявлением о возможном картельном сговоре между ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» по результатам мониторинга закупок с 2012 по 2017 год, проведенного активистами движения.

В августе и сентябре 2017 года УФАС по Ростовской области провело внеплановые выездные проверки компаний, и почти год спустя – в июле 2018 года – возбудило дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (заключение картельного сговора, приведшего к повышению или удержанию цен на торгах).

Под расследование попал 31 аукцион, проведенный с 2015 по 2017 год, на общую сумму более 470 млн рублей. В ходе анализа закупок ФАС установила, что при участии в аукционах «Кубаньфармации» и «Фармсервиса», снижение начальной максимальной цены контракта составляло от 0,5 до 3%, при этом поставщики зачастую отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. В случаях участия в тендерах всех четырех компаний, снижение НМЦК могло достигать 10%, однако победа неизменно доставалась «Кубаньфармации» или «Фармсервису».

Кроме того, были выявлены общие IP адреса, закрепленные за «Фармсеврисом»: один – с которых подавали заявки сам поставщик и «Кубаньфармация» и второй, с которого подавали заявки «Севастопольфармация» и «Фармцентр».

На изъятых в офисах поставщиков жестких дисках были обнаружены документы и переписка между сотрудниками, посвященные согласованию тактики поведения на аукционах, а также квитанции денежных переводов между компаниями, проходившие по договорам поставок.

В июле 2019 года ФАС признала «Кубаньфармацию», «Фармсервис», «Фармцентр» и «Севастопольфармация» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, повлекшего искусственное поддержание цен на торгах и передала материалы для назначения административного наказания по ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

В начале сентября ведомство назначило штрафы всем четырем компаниям в размере одной двадцать пятой от выручки. «Фармсервис» получил штраф в 50,1 млн рублей, ГУП КК «Кубаньфармация» – 49,8 млн рублей, «Фармцентр» – 10,3 млн рублей. «Севастопольфармация» – 4,8 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ГУП КК «Кубаньфармация» на 100% принадлежит Депаратменту имущественных отношений Краснодарского края. За 2018 год поставщик выручил 1 млрд рублей, чистая прибыль составила 35 млн рублей.

Компанией «Фармцентр» единолично владеет Андрей Евтушенко, выручка компании составила 1,366 млрд рублей, чистая прибыль – 39,6 млн рублей.

Долей в 100% «Фармсервис» владеет Валерий Ступаков, за 2018 год поставщик выручил 4,185 млрд рублей, чистая прибыль составила 93,9 млн рублей.

ООО «Севастопольфармация» владеет Людмила Новикова, выручка дистрибьютора в 2018 году составила 287,9 млн рублей, чистая прибыль – 13,8 млн рублей.

В конце апреля 2017 года ФАС признала незаконным проведение единой закупки на 587 млн рублей 3 527 наименований лекарств и медизделий в 64 учреждениях Ульяновской области, победителем которой стало АО «Ульяновскфармация». В надзорном ведомстве сочли, что объект закупки был описан неверно, а в технических заданиях отсутствовало точное описание товаров. Предыдущие аналогичные торги по закупке, в которых тоже побеждала «Ульяновскфармация», проходили без снижения начальной максимальной цены контракта.

В июне 2017 года СК возбудил уголовное дело о хищениях при проведении закупок в АО «Ульяновскфармации», по которому были задержаны зампредседателя областного Законодательного собрания Игорь Тихонов, директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган, а также уволенный с поста главы регионального Минздрава Рашид Абдуллов.

Источник: ФАС России

Фото: fas.gov.ru

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