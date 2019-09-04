«Иннофарм» запустил КИ второго на российском рынка аналога Ботокса

Российская компания «Иннофарм» начала КИ эффективности при детском церебральном параличе второго отечественного биоаналога Ботокса Миотокс (ботулотоксин типа А). Препарат претендует на долю рынка объемом 19 млрд рублей.

Предыдущую попытку вывести на рынок биоаналог Ботокса собственной разработки предпринимала компания «Токсины и сопутствующие продукты», начавшая в 2017 году КИ по эстетическим показаниям препарата Токсибот. Однако лончем этот проект так и не закончился.

Примечательно, что подвинуть на российском рынке блокбастер от Allergan взялись сразу две одноименные компании – ООО «Токсины и сопутствующие продукты», зарегистрированные в 2002 году. У обеих среди совладельцев числились предприниматели Александр Матросов, Борис Шемякин и Александр Швецов (им принадлежало по 20%). В 2018 году одна из компаний была переименована в «Иннофарм», принадлежащий сейчас Ильдару Улямаеву и Дарье Горшковой.

Бывший соучредитель обеих компаний «Токсины и сопутствующие продукты» Александр Швецов сейчас, по данным СПАРК, является гендиректором и основным владельцем дистрибьютора «Здоровье семьи», поставляющего первый и пока единственный отечественный аналог Ботокса Релатокс от НПО «Микроген». Швецов не ответил на запрос Vademecum. В «Микрогене» Vademecum сообщили, что продолжают отгрузки Релатокса «Здоровью семьи», равно как и другим дистрибьюторам.

Релатокс – самый востребованный препарат в структуре продаж «Микрогена». В 2018 году его реализовали на 26% больше, чем годом ранее (абсолютных цифр в компании не называют). Совокупная выручка «Микрогена» в 2018 году достигла 9,1 млрд рублей.

Объем рынка косметологических услуг ботулинотерапии в России в 2018 году, по данным аналитического центра Vademecum, превысил 19 млрд рублей. При этом не менее 6% приходится на незарегистрированные в РФ продукты и услуги ботулинотерапии на дому.

Глобальный рынок ботулотоксинов типа А в 2018 году превысил $3 млрд, 70% американского сегмента рынка держит оригинатор Ботокса Allergan.

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