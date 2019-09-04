В Казани за 2,5 млрд рублей создадут производство приборов для генетической диагностики

ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» и японская Mirai Genomics подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о создании в регионе производства приборов Lifering, предназначенных для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний. Заявленный объем инвестиций в проект – порядка 2,5 млрд рублей.

Соглашение подписали исполнительный директор Mirai Genomics Цуоши Хирашиба и председатель совета директоров «ФармМедПолис РТ» Рустэм Магдеев.

Lifering позволяет в автоматическом режиме по мазку из носоглотки пациента за 10-30 минут определить штамм вируса гриппа, которым заражен пациент, что позволяет быстрее подобрать необходимое лечение. «Ожидается, что на первом этапе реализации проекта в республике сократится смертность от гриппа на 200–400 человек, в том числе снизится детская смертность от пневмонии», – пояснили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана целеполагание организации выпуска диагностического прибора Lifering.

Производство расположится в медицинском промышленном парке Татарстана, который создадут в МВЦ «Казань Экспо». Предприятие будет выпускать аппараты сами системы автоматической диагностики и расходные материалы – диагностические чипы. В 2020 году мощность завода составит 1 млн чипов с дальнейшим ростом до 20 млн чипов в год.

Mirai Genomics – стопроцентная «дочка» японской Dnaform, занимающейся медицинской генетикой. Это не первый выход Dnaform на российский рынок медицинских изделий: в 2014 году компания создала СП для производства медицинских симуляторов Medvision Group при участии казанского производителя ООО «Эйдос-Медицина».

Как указано на сайте Dnaform, разработка портативного прибора для генетической диагностики инфекционных заболеваний началась в декабре 2016 года совместно с Институтом физико-химических исследований Японии (RIKEN), Dnaform и ООО «Эйдос-Медицина».

Генеральный директор компании «Эйдос-Медицина» Ленар Валеев в разговоре с Vademecum подтвердил, что «Эйдос» вела разработку портативного устройства, однако в 2017 году компания вышла из проекта. «Мы были партнерами с Dnaform, но потом разошлись и не ведем совместную деятельность по этому проекту с 2017 года. Lifering сделаны с кем-то другим, наша компания больше не занимается разработкой устройств для портативной диагностики», – подчеркнул Валеев.

Кластер и одноименная компания ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» созданы по поручению главы республики в 2018 году. Цель организации кластера – создание благоприятных условий для привлечения и размещения в регионе медицинских и фармацевтических компаний. По данным СПАРК-Интерфакс, компанией в равных долях владеют предприниматель Рустэм Магдеев и экс-глава Росздравнадзора Рамил Хабриев.

В августе 2019 года китайская компания MinFound Меdical System сообщила о намерении локализовать в кластере «ФармМедПолис РТ» производство высокотехнологичного медицинского оборудования – компьютерных и позитронно-эмиссионных томографов. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1–3 млрд рублей.

Источник: Реальное время

Фото: tatcenter.ru

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