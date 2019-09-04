В США суд отказался приостановить процесс против производителей опиоидных препаратов

Генеральный прокурор штата Огайо Дэйв Йост подал 285-страничную петицию с просьбой приостановить судебные иски против 20 крупных фармацевтических компаний, подозреваемых в недобросовестном маркетинге и разжигании опиоидного кризиса. Среди ответчиков – Johnson & Johnson, Teva, Purdue Pharma и другие. Суд прокурорское предложение отклонил, как и ходатайства самих компаний.

Судья Северного округа штата Огайо Дэн Полстер утверждает, что компании знали об ответственности за незаконные действия при сбыте опиоидных обезболивающих, но, тем не менее, не отказались от них. «Дистрибьюторы преследуют общую конспиративную цель, чтобы расширить рынок опиоидов и игнорировать нормативные обязательства для достижения этой цели», – резюмировал он.

Пострадавшие от опиоидного кризиса штаты обвиняют производителей, дистрибьюторов и аптечные сети в сокрытии информации о побочных действиях рецептурных препаратов. Истцы намерены взыскать с фармкомпаний средства, потраченные на борьбу с зависимостью от опиоидов. По оценкам экспертов, урегулирование конфликта обойдется ответчикам в $150 млрд.

Представители Johnson & Johnson заявляют, что доля компании на американском рынке опиоидных препаратов была менее 1% рынка, а продвижение препаратов велось без нарушений. Представители штата утверждают, что Johnson & Johnson, а также Janssen Pharmaceutica, Teva и Purdue Pharma с 2003 года координировали свои действия по «продаже опиоидных обезболивающих».

Также в постановлении суда говорится, что местные органы власти обнаружили доказательства того, что дистрибьюторы, такие как Cardinal Health, целенаправленно работали с аптечными сетями, чтобы гарантировать непрерывные поставки опиоидных обезболивающих. В Cardinal Health парируют, что «никогда ни с кем не вступали в сговор с целью нарушения закона о контролируемых веществах».

Следующее судебное заседание назначено на 21 октября 2019 года.

В конце августа стало известно о планах Purdue Pharma урегулировать около 2 тысяч исков против нее на сумму от $10 до $12 млрд. Тогда же суд штата Оклахома признал компанию Johnson & Johnson виновной в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал ее выплатить $572,1 млн.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, с 1999 по 2017 год препараты, содержащие опиоиды, стали причиной почти 400 тысяч случаев смерти от передозировки.

Источник: Bloomberg

Фото: clevescene.com

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