МЭЗ закупил 10 тысяч упаковок незарегистрированных препаратов для детей-инвалидов

Московский эндокринный завод (МЭЗ) закупил 10 тысяч упаковок психотропных препаратов, не зарегистрированных в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Среди них есть и Frisium, который родителям детей-инвалидов приходится закупать самостоятельно через интернет, на свой страх и риск.

«Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Вот эти 10 тысяч упаковок, они уже приобретены Московским эндокринным заводом», – пояснила Скворцова журналистам на Восточном экономическом форуме 4 сентября.

Речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе в формах, отсутствующих в России (свечи, микроклизмы, растворы), а также Frisium (clobazam), с которым сотрудники таможенной службы уже дважды задерживали матерей тяжелобольных детей.

По данным Минздрава, только во Frisium нуждается «примерно от 2 до 3 тысяч детей, страдающих эпилепсией».

Ведомство обещало предложить компании-производителю Sanofi восстановить регистрацию препарата. Frisium от Sanofi применялся сначала в СССР, затем в России до 1997 года, а потом его регистрация закончилась и производитель не стал ее продлевать.

Источник: Интерфакс

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