Руководители AIPM и АРФП поддержали позицию Минздрава по публикации данных экспертиз лекарств

Обвинения комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований в адрес Минздрава РФ в сокрытии данных лекарственных экспертиз носят эмоциональный характер и подменяют суть вопроса. Об этом в беседе с «ФВ» заявил исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

«Наша индустрия постоянно выступает за повышение прозрачности принятия любых регуляторных решений, — отметил он. И это укладывается в глобальный тренд, соответствующий интересам всех заинтересованных сторон, включая профессиональное, научное, пациентское сообщество. Если отбросить эмоции, мы, безусловно, приветствуем готовность российского регулятора в лице Минздрава к обеспечению дальнейшей прозрачности данных по экспертизе лекарственных препаратов, разумеется при соблюдении требований действующего национального законодательства, касающегося обеспечения сохранности коммерческой тайны, конфиденциальности данных, или персональных данных в части клинических исследований».

По словам г-на Шипкова, решение данного вопроса уже найдено в праве Евразийского союза, в том числе в том, что касается регламентирования раскрытия данных экспертных отчетов для широкой общественности. Соответствующие документы приняты еще в 2016 году, утверждены надлежащие формы, форматы и объемы публикации экспертных отчетов для широкого круга интересантов, подчеркнул собеседник «ФВ».

«Мы с нетерпением ожидаем публикации первых экспертных отчетов в ближайшее время в соответствии с евразийскими процедурами, по которым российский Минздрав, надеемся, сохранит лидирующие позиции, поскольку сейчас больше всего заявок на регистрацию по процедурам ЕАЭС подано именно в Минздрав РФ», — добавил Владимир Шипков.

В свою очередь генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, напомнил, что результаты исследований являются собственностью компании либо спонсора, — тех, кто заказывает эти исследования и подпадают под закон о коммерческой тайне.

«Сегодня проведение клинических исследований процедура достаточно затратная финансово и занимает от года до нескольких лет, — подчеркнул он. — Нередко конкурентами нарушаются патентные права, на рынок выходят дженерики, по ним не проводили эти исследования, а использовали результат «чужой» клиники, о которой мы сейчас говорим. Никогда не закрываются данные о побочных эффектах препарата, данные, необходимые врачу и пациенту. Эти данные всегда открыты».

Получается, что комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований усомнилась в компетенции коллег, которые проводят исследования лекарственных препаратов и ставят свои подписи в заключении, резюмировал Виктор Дмитриев. Как правило, главные исследователи это опинион-лидеры в своих областях, и часто это члены-корреспонденты и действительные члены РАН.

«Большинство сторонников раскрытия полного досье клинических исследований фармацевтических компаний ссылаются на европейский опыт, — рассказал глава АРФП. — Но в Европе возможность раскрыть информацию, являющуюся коммерческой тайной, аналогична российской. Наше законодательство соответствует мировому опыту и международным обязательствам».

Сергей Рякин

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