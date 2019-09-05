Уровень L5 может быть не только государственным, утверждают разработчики Original Group

Аналитики и разработчики Original Group готовы предоставить возможности для интеграции различных предприятий на уровне L5 – не только с точки зрения маркировки, но и с точки зрения производственных процессов, документооборота и т. д.

Чем больше специалистов из фармотрасли погружается в тему Track&Trace, тем более очевидным становится тот факт, что Track&Trace позволит создать по-настоящему глобальную экономику.

Стоит подчеркнуть, что Track&Trace – это любой оборот между участниками цепочек поставок. Это важный компонент концепции управления продуктовыми линиями, создающий основу для Индустрии 4.0. В ближайшем будущем Track&Trace позволит создать основу для формирования технологии цифрового двойника и платформу для быстрой интеграции любых информационных систем между собой.

Не секрет, что самые прогрессивные разработчики систем уже сейчас развивают свои информационные системы, обеспечивающие взаимодействие уровней L4 и L5. В ближайшем будущем неизбежно возникновение торговых площадок уровня L5, на которых всем участникам рынка будут предлагаться те или иные продукты. Как только несколько крупных участников каждого сектора рынка выберут общую торговую площадку, это будет означать, что дорога к Индустрии 4.0 с открытым взаимодействием информационных систем открыта.

Область применения Track&Trace не только не заканчивается проектом маркировки лекарственных средств и других продуктов, но и практически не имеет границ. И если на уровне L4 могут работать «цифровые двойники» предприятий, которые дадут собственникам и топ-менеджерам бизнеса беспрецедентную возможность контролировать через единый интерфейс все, что происходит на его предприятии, то на уровне муниципального L5 можно создать схему управления городом, а на уровне L5 транснациональной корпорации – управлять всеми процессами глобального бизнеса. И это будет работать в любом бизнесе – транспортном, розничном, телекоммуникационном.

Источник: Original Group

pharmvestnik