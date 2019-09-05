Bristol-Myers кооперируется с BioMotiv для «посева» и покупки биотехнологических компаний

Компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) стала партнером биотехнологического бизнес-инкубатора BioMotiv («БайоМотив»), что позволит ей создавать и финансировать биотехнологические компании вместе с BioMotiv до приобретения их после определения молекулы-кандидата для проведения доклинических исследований, сообщает FierceBiotech.

BioMotiv, биотехнологический бизнес-инкубатор, связанный с Проектом Хэррингтона по поиску и исследованиям лекарственных препаратов (Harrington Project for Discovery & Development), с бюджетом 380 млн долл., «строит» компании на базе академической науки и помогает этим стартапам дойти до этапа исследований с участием людей и заключить сделки с более крупными партнерами. В будущем это может дать BMS возможность сократить путь до покупки «биотеха».

По условиям сделки BMS становится партнером с ограниченной ответственностью компании BioMotiv. В этом качестве компания будет сотрудничать с BioMotiv в «зарождении» новых биотехнологических компаний, обеспечивая дополнительное финансирование избранных проектов. В некоторых случаях BMS сможет приобретать стартапы на согласованных условиях до начала фазы доклинических исследований.

Данное соглашение заключено примерно через 3 года после того, как BMS стала партнером Dual Therapeutics, портфельной компании BioMotiv. Dual Therapeutics уже «пропала с радаров», но модель, которая привела ее в этот мир, продолжает «качать» новые «биотехи».

Татьяна Кублицкая

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