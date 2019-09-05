Марианна Де Бакер из J&J возглавит развитие фармбизнеса в Bayer

Компания Bayer («Байер») объявила о назначении Марианны Де Бакер (Marianne De Backer) руководителем направления развития бизнеса и лицензирования в подразделении фармацевтических препаратов, сообщает FirstWordPharma.

Г-жа De Backer, в последнее время занимавшая пост вице-президента по слияниям, поглощениям и продаже активов фармацевтического подразделения Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J), будет отвечать за разработку и реализацию глобальной стратегии внешнего роста фармбизнеса и связанной с этим деятельности во всех ключевых областях фарминноваций, а также за работу с партнерами.

В 2019 г. Bayer объявила о реструктуризации бизнеса, чтобы иметь возможность сфокусироваться на работе ключевых биотехнологических подразделений. Тогда же было отмечено, что необходимым шагом со стороны фармподразделения является повышение внимания к инновациям из внешних источников.

Фото: bizjournals.com

Татьяна Кублицкая

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