Правительство нашло деньги на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей

На закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, будут выделены средства из резервного фонда. Об этом председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами.

Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам.

Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным».

Ранее сообщалось, что Минпромторг и Московский эндокринный завод подготовили запрос зарубежным производителям о возможности поставки в Россию 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России или в незарегистрированных формах. В запросе шла речь о четырех препаратах: диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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