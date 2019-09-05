«Р-Фарм» и Varian подписали соглашение о локализации производства радиотерапевтических систем

5 сентября в рамках ВЭФ 2019, проходящего во Владивостоке, ООО «Фабрика РТТ» (входит в группу компаний «Р-Фарм») и американский производитель медицинской техники Varian подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области локализации технологии по производству радиотерапевтических систем Halcyon™ на территории РФ, направленное на повышение доступности новых методов лечения рака.

Этот документ, подписанный сроком на 5 лет и предполагающий сборку до 200 аппаратов, дополняет предыдущий договор между компаниями, согласно которому «Фабрика РТТ» получила право собирать и поставлять продукцию Varian (системы Unique и Cliniac® iX) для российских больниц.

Система Halcyon упрощает и повышает эффективность практически всех аспектов лучевой терапии с модулированной интенсивностью. Среди преимуществ системы – повышенный комфорт для пациента, более оперативная установка без потери качества. Она может быть применена для лечения большинства видов онкологических заболеваний, таких как рак легкого, предстательной железы, молочной железы, головы и шеи, и многих других.

В дополнение к медицинским приборам, предназначенным для лечения заболеваний с помощью лучевой терапии, соглашение Varian и «Фабрики РТТ» также охватывает информационную систему ARIA®, применяемую для сбора данных о течении онкологического заболевания, а также систему Eclipse™, с помощью которой планируется процесс лечения.

Источник: сообщение компании «Р-Фарм»

Фото: «Р-Фарм»

pharmvestnik