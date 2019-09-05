Средний чек онлайн-покупки лекарств в четыре раза выше, чем в стационарных аптеках

На онлайн-заказы лекарств в настоящий момент приходится около 4-5% от общего объема рынка. Об этом заявила генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева в ходе конференции «Интернет торговля лекарственными препаратами: быть или не быть», организатором которой выступил конференционный центр «Событие».
Речь в настоящий момент идет о процессе бронирования лекарств в онлайн-пространстве. Закон, легализующий интернет-торговлю лекарствами, пока не принят.
Президент АКИТ Артём Соколов привел данные экспертов, в соответствии с которыми объем нелегального онлайн-рынка продаж и доставки лекарств составляет порядка 37–73 млрд руб.
На легальное бронирование ЛП по итогам 2017 г. пришлось порядка 8,33 млн заказов, что составляет 14 млрд руб.
Эксперты профильных ассоциаций настаивают: несмотря на неизбежность развития этого канала продаж, существуют риски.
«Есть параллельный мир, где никто не несет ответственности за обеспечение качества лекарств», – отметила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.
По ее словам, до сих пор открытым остается вопрос о требованиях к доставке лекарств на дом, списку того, что можно доставлять, а что нет.
По ее словам, ссылаться при этом на мировой опыт – дело неблагодарное.
«Мы только готовимся к внедрению и разрешению, а весь мир начинает от этого отказываться», – добавила Нелли Игнатьева.
По словам Артёма Соколова, часть рисков, обозначенных экспертами от фармы, надуманны. Он ссылается на быстрорастущий сегмент онлайн-продаж продуктов питания. «Никто не переживает о качестве молока, которое везет курьер, или остынут ли суши. Конечно, должны быть требования к перевозчику, перечень запрещенных к доставке лекарств», – добавил он.
Фото: Оксана Баранова
Оксана Баранова
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