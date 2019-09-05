Власти Москвы планируют заключить офсетный контракт с производителем медизделия

Правительство Москвы объявляет конкурс на создание в городе производства российских аналогов медизделий для стомированных пациентов. Офсетный контракт с инвестором будет заключен по итогам конкурсных процедур в конце этого года. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний – отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги.

До конца года проведем конкурс среди инвесторов. Готовы предоставить налоговые льготы, землю или помещения. Это будет наш третий офсетный контракт: когда город создает условия для производства, а инвестор – товары для госнужд. Два предыдущих контракта заключены в фармацевтике», – написал градоначальник.

Срок контракта — 10 лет. Объем инвестиций в течение трех лет составит 1 млрд руб. Инвестирование проведут в два этапа с учетом различной степени сложности процессов изготовления изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Произведенные изделия будут поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Все товары обязательно будут проходить апробацию Департамента здравоохранения Москвы, сообщается на официальном сайте мэра.

«Реализация проекта в рамках третьего офсета будет вестись за счет средств поставщика-инвестора. Правительство Москвы, в свою очередь, готово предоставить инвестору льготы в рамках действующей системы поддержки инвесторов в Москве: землю или готовые производственные помещения под размещение производства, меры поддержки, предусматривающие общее снижение налоговой нагрузки», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Предыдущие два офсетных контракта предусматривают производство в Москве лекарственных препаратов для лечения онкологии, кардиологических и эндокринологических заболеваний, иммуномодуляторов, а также их последующую поставку. Совокупный объем инвестиций по двум офсетам составил 8,8 млрд руб., объем поставки — 32,4 млрд.

Первый офсетный госконтракт на поставку лекарственных средств был заключен между Правительством Москвы и компанией ЗАО «Биокад» в октябре 2017 г. по результатам открытого конкурса. Фармпроизводитель получил право долгосрочной поставки для нужд города препаратов для лечения онкологических больных. Стоимость контракта по итогам торгов составила 14 млрд руб., а цена снизилась почти вдвое. В соответствии с контрактом инвестор обязан вложить в создание нового производства 3 млрд руб.

Второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства по созданию производства лекарственных средств на территории Москвы, заключен с ООО «Р-Опра» в конце сентября 2018 г.

Как сообщается на сайте мэра, контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 37%. Сейчас проекты реализуются на территории особой экономической зоны в Зеленограде.

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